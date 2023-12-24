Беременная Лилия Ребрик показала, как готовит рыбу на Новый год и поделилась рецептом

Ведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась с поклонниками легким рецептом рыбы, который можно приготовить на Новый год.

Ребрик отметила, что по китайскому календарю 2024 год – это год Зеленого Дракона. "А что любит Зеленый Дракон? Нежирное мясо и рыбу. Так что сегодня будет рыба, а именно запеченный лосось с сыром и луком порей", – объявила Ребрик.

На странице в Instagram артистка, которая ждет третьего ребенка, рассказала, как она запекает лосось под сыром с зеленью и луком-порей. Из ингредиентов вам понадобится – лосось, лимон, соль, перец, зелень и лук-порей.

Лилия Ребрик ждет третьего ребенка / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала, как приготовить рыбу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала, как приготовить рыбу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик показала, как приготовить рыбу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вам нужно будет промыть и просушить лосось бумажными полотенцами. Сбрызнуть лимоном, затем добавить соль, перец и приправы по вкусу. На пергамент выложить лосось, сверху засыпать мелко нарезанной зеленью и порезанным кольцами луком-порей. Сверху натереть сыр. И наконец отправить в духовку на 20-25 мин при температуре 200 градусов.

Напомним, на днях Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким отпраздновала 12-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезда поделилась атмосферными семейными фото, на которых любимый нежно целует и обнимает округлый животик жены.

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