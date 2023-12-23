Беременная Лилия Ребрик поздравила мужа с "никелевой" свадьбой и очаровала семейными фото

Сегодня, 23 декабря, актриса и ведущая Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий отмечают важную дату.

Как рассказала Ребрик на странице в Instagram сегодня они с возлюбленным отмечают 12-ю годовщину брака, которую в народе называют "никелевой" свадьбой.

По случаю праздника беременная Лилия Ребрик на странице в Instagram разместила атмосферные семейные фотографии. На них артистка предстала вместе с мужем и их двумя дочерьми. Семья обнимается, улыбается. А также муж звезды нежно держит ее за округлый животик и целует его:

"12 лет вместе. Годовщина нашей с тобой свадьбы! 12 лет назад родилась наша #дикасімейка Люблю! Спасибо!" – подписала фотографии Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В свою очередь поклонники и звездные коллеги присоединились к поздравлениям и пожелали долгих и счастливых лет вместе:

"Молодцы! Красивые!" – написал шоумен Юрий Горбунов

С годовщиной. Вы действительно крутая семья. Крепкой любви и взаимопонимания на всю жизнь

Ваша семья напоминает всегда, что настоящая любовь существует

Лилия Ребрик с мужем и детьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, недавно Лилия Ребрик восхитила поклонников семейными кадрами, на которых показала, как она вместе с мужем и детьми дома наряжала елку.

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