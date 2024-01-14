Беременная Лилия Ребрик станцевала "Макарену" с 5-летней дочерью и ответила на непрошеные советы

Артистка смутила некоторых фанатов зажигательными движениями во время беременности.
Украинская телеведущая Лилия Ребрик восхитила видео, как она вместе с 5-летней дочкой Полиной станцевала известный танец.
Знаменитость порадовала поклонников драйвовыми движениями и прыжками под легендарную песню "Макарена". На своей странице в Instagram звезда опубликовала ролик, снятый на фоне заснеженных елок.
К слову, младшая дочь Лилии в кадре имеет интересный наряд. Девушка предстает в комбинезоне с тигровым принтом в розовой шапке.
Интересно, что некоторые поклонники смутились после увиденного в ролике. И стали раздавать советы, что нужно быть осторожнее во время беременности: "Лиля, ну не прыгайте уж, поберегите себя, просто беспокоюсь за вас". На такие слова 42-летняя Ребрик отреагировала с юмором. Ведущая уверяет, что наоборот надо двигаться, ведь иначе можно сойти с ума.
"Да ну прекратите. Что же мне лечь и лежать? Тогда точно надо будет волноваться за меня, потому что я так сойду с ума", - отшутилась знаменитость.
Под кадрами артистка оставила забавную подпись, описывающую реальность каждого украинца: "Когда наконец-то отбой тревоги".
Напомним, недавно 42-летняя Лилия Ребрик впервые поделилась, как узнала о третьей беременности.
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