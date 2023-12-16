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Беременная Лилия Ребрик восхитила кадрами, как вместе с мужем и дочерьми наряжала елку

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Время на прочтение
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Беременная Лилия Ребрик восхитила кадрами, как вместе с мужем и дочерьми наряжала елку

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Знаменитость рассказала о традициях в их семье.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала, как вместе с дочерьми и мужем, танцором Андреем Диким, наряжала новогоднюю елку.

Знаменитость наконец-то поставила дома праздничное деревце. Лилия Ребрик украшала елку всей семьей. Ведущая выбирала новогодние игрушки только в светлых оттенках, а когда дочери не могли дотянуться до какой-то ветки, им помогал Андрей Дикий.

Муж Лилии Ребрик с дочками / © instagram.com/liliia.rebrik
Муж Лилии Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, Лилия Ребрик рассказала о семейных традициях в их семье. К слову, Диана и Полина писали письмо Святому Николаю. Девочки поместили на бумаге свои пожелания и поблагодарили украинских военных за защиту.

Дочери Лилии Ребрик писали письмо Святому Николаю / © instagram.com/liliia.rebrik
Дочери Лилии Ребрик писали письмо Святому Николаю / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также ведущая вместе с дочками пекла рождественское печенье. Девушки охотно помогали маме формировать тесто и посыпали все сахарной пудрой.

Дочери Лилии Ребрик / © instagram.com/liliia.rebrik
Дочери Лилии Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Немного предновогоднего настроения в эти трудные дни. Бережем традиции своей семьи! Зажигаем свет в самые темные времена! Верим, благодарим, поддерживаем ВСУ — вместе! Ценим каждый миг хрупкой жизни! Ведь такие мгновения и делают нас настоящими. Бережем то, что делает нас — нами! В ожидании 2024 года и пополнение в нашей семье", — подписала кадры знаменитость.

Напомним, Лилия Ребрик сейчас ждет рождения третьего ребенка. Недавно артистка рассекретила, в какой стране планирует рожать дочь.

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Дата публикации
Просмотры
282
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