Беременная Линдси Лохан оголила животик и рассказала о знакомстве с мужем – арабским бизнесменом

Артистка призналась, что ей не терпится узнать, что такое – быть мамой.
Американская актриса Линдси Лохан на последних месяцах беременности преподнесла подарок поклонникам и снялась в изысканной фотосессии.
36-летняя артистка, которая вот-вот впервые станет мамой, украсила страницы глянца Allure. Во время съемок Лохан предстала в объективе фотографа Бена Хассетта. Линдси позировала в черном платье Saint Laurent, обнажившем ее немалый округлый животик.
В интервью глянцу актриса призналась, что уже не может дождаться, когда почувствует, что такое – быть мамой: "Мне не терпится увидеть, что это за чувство и как это – просто быть мамой", – рассказала она.
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Поделилась Лохан подробностями о знакомстве со своим мужем, арабским финансистом Бадером Шамасом. По словам Линдси, судьба свела ее с любимым в одном из ресторанов в Дубае. Там артистка отдыхала вместе с друзьями, а ее будущий избранник встречался с коллегами.
Лохан сказала мужчине, что у нее впечатление, будто она его знает всю жизнь: "Я сказала ему: "У меня такое ощущение, что ты – человек, с которым я буду вовек". Я никогда ни с кем не могла разговаривать так", – призналась Линдси.
Бадер Шамас сделал предложение Линдси Лохан в 2021 году, до этого влюбленные встречались в течение нескольких лет. Свадьбу пара сыграла в 2022 году, вскоре Линдси узнала, что беременна. Рожать Лохан планирует в ОАЭ, там, где живет и работает ее муж. Отметим, что муж Линдси Лохан – помощник вице-президента международной компании по управлению активами в Эмиратах.
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