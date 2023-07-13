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Беременная Линдси Лохан похвасталась сказочной детской комнатой будущего первенца

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
421
Время на прочтение
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Беременная Линдси Лохан похвасталась сказочной детской комнатой будущего первенца

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Знаменитость вскоре станет мамой сынишки.

Американская актриса Линдси Лохан усердно готовится к рождению первенца.

Знаменитость уже даже подготовила для сына комнату, дизайном которой занималась самостоятельно. Лохан сделала сказочную детскую в светлых оттенках, а именно в сочетании бежевых и голубых цветов. Тем временем на стенах комнаты есть рисунок корабля, который курсирует по морю.

Актриса выбрала небольшую кроватку, над которой висит погремушка из туч. Также рядом уже стоит большой плюшевый медведь.

Линдси Лохан / © instagram.com/lindsaylohan
Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

"Я очень рада показать вам детскую комнату! Я вдохновлялась пляжем. Детская комната моей мечты сделана вручную", – поделилась артистка.

Линдси подготовила пеленальный столик, где уже есть несколько игрушек и комнатная лампа. В общем, актриса решила не перенасыщать детскую комнату игрушками и другой мебелью.

Детская комната сына Линдси Лохан / © instagram.com/lindsaylohan
Детская комната сына Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Напомним, недавно украинский бизнесмен Алексей Тригубенко впервые стал отцом. Финалист "Холостячки" уже показал поклонникам новорожденного сына.

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Дата публикации
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