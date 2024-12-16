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Беременная Лиза Глинская показала своего мужа, от которого ждет первенца

Беременная Лиза Глинская показала своего мужа, от которого ждет первенца

Лиза Глинская

У супругов совсем скоро родится младенец.

Известный украинский шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская впервые за длительное время показала своего мужа Максима.

Так, в сториз Лиза поделилась кадрами с нежной фотосессии, где она предстает на последних месяцах беременности. На одном из фото можно увидеть и ее мужа. Максим нежно целует и обнимает возлюбленную в положенни. Также шеф-повар рассказала их историю знакомства. По ее словам, все началось с 2001 года с чата в Сети, предназначенного для знакомств в Запорожье.

Лиза Глинская с мужем / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская с мужем / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кроме того, звезда поделилась, как с мужем узнала о беременности. Глинская говорит, что поначалу не поверила своим глазам. И поэтому сделала сразу три теста на беременность. Сейчас блогерша находится на последних неделях беременности и уже готовится к родам. Она добавляет, что за эти девять месяцев было немало изменений, среди которых и вкусовые. Как признается Лиза, ей совсем не хотелось кофе, мяса и рыбы, что привело к ухудшению здоровья.

Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Не хочу кофе, мясо, птицу, рыбу и вино. И это плохо. Потому что уровень белка теперь низкий", — отметила блогерша.

К слову, для избранника знаменитости это будет второй ребенок, поскольку от предыдущего брака он воспитывает старшего сына. Пол своего первого ребенка Лиза Глинская пока держит в секрете, но недавно она назвала дату родов.

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