Беременная MamaRika обнажилась на фото и засветила тату на ягодицах

Певица устроила откровенную фотосессию.

Украинская певица MamaRika уже не дождется рождения сына.

На 9 месяце беременности исполнительница решила запечатлеть свое интересное положение и устроила откровенную фотосессию. Знаменитость предстала перед камерой полностью обнаженная. Звезда, стоя боком к объективу, только накинула плащ на правое плечо и прикрыла обнаженную грудь рукой. Также артистка засветила тату на ягодицах.

instagram.com/mamarika_official

В посте Настя поблагодарила свое телу за выдержку.

"За то, что все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли... И при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними кг. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру. Женщины — вы супергерои! Никогда об этом не забывайте", — написала артистка.

Восхищеные пользователи поделились впечатлениями от снимка в комментариях.

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Напомним, ранее MamaRika рассекретила вес на 9 месяце беременности. Артистка поделилась, сколько набрала кило.

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