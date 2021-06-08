Беременная MamaRika подчеркнула большой животик обтягивающим розовым платьем

Артистка очаровала образом.

Украинская певица MamaRika, которая на днях рассказала о своем непростом периоде токсикоза, порадовала поклонников новыми красивыми фотографиями.

Так, с фанами артистка поделилась фотографиями с фотосессии для рекламной кампании коллекции своей одежды для беременных, которую разработала в коллаборации с известным брендом. На снимках будущая мама позирует в красивом облегающем платье розового цвета, в платье-футболке серого цвета, нежно-розовом и сером комбинезонах.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

"Свой # 31weekspregnant Мамка празднует запуском проекта, над которым работала последние несколько месяцев. Поскольку я сама сейчас еще тот пузатик, хотела, чтобы вы мамочки, кайфовали от себя в этот крутой период, были хот, были яркими, и главное — чтобы вам было супер комфортно!" — объяснила знаменитость.

instagram.com/mamarika_official

Поклонники MamaRika отметили ее хороший вкус:

Красивая Мамка, очень прикольная одежда

Супер вещи. Жаль, что таких не было когда была беременной

Наконец-то красивое для беременных

Напомним, что ранее беременная MamaRika с расставленными ногами в леопардовом платье подумала о сексуальности. По мнению артистки, быть беременной — это очень сексуально.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку