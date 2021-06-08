Беременная MamaRika подчеркнула большой животик обтягивающим розовым платьем

Артистка очаровала образом.
Украинская певица MamaRika, которая на днях рассказала о своем непростом периоде токсикоза, порадовала поклонников новыми красивыми фотографиями.
Так, с фанами артистка поделилась фотографиями с фотосессии для рекламной кампании коллекции своей одежды для беременных, которую разработала в коллаборации с известным брендом. На снимках будущая мама позирует в красивом облегающем платье розового цвета, в платье-футболке серого цвета, нежно-розовом и сером комбинезонах.
"Свой # 31weekspregnant Мамка празднует запуском проекта, над которым работала последние несколько месяцев. Поскольку я сама сейчас еще тот пузатик, хотела, чтобы вы мамочки, кайфовали от себя в этот крутой период, были хот, были яркими, и главное — чтобы вам было супер комфортно!" — объяснила знаменитость.
Поклонники MamaRika отметили ее хороший вкус:
- Красивая Мамка, очень прикольная одежда
- Супер вещи. Жаль, что таких не было когда была беременной
- Наконец-то красивое для беременных
Напомним, что ранее беременная MamaRika с расставленными ногами в леопардовом платье подумала о сексуальности. По мнению артистки, быть беременной — это очень сексуально.