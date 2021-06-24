Беременная MamaRika показала счастливые моменты из личной жизни в новом клипе

Артистка представила лирическую песню KAVA.

Певица MamaRika, недавно поделилась радостной новостью о том, что находится в положении, порадовала поклонников новой видеоработой.

Звезда выпустила трогательный видеоклип на песню KAVA и показала в нем счастливые моменты из своей семейной жизни с Сергеем Середой. В трехминутном ролике рассказывается история, как молодая семья жила последний карантинный год и как тайно от всех планировало малыша.

Автор фото Владлен Лысенко

"Идея клипа заключается в том, чтобы показать, как мы жили во время карантина, что переживали и к чему пришли. Это как небольшой экскурс в события последнего года", — рассказывает муж певицы Сергей Середы.

Песню Kava написал саундпродюсер MamaRika Иван Клименко. По ее словам, он как бы почувствовал его состояние. Трек стал лейтмотивом прекрасного периода жизни певицы и ее мужа, которые вскоре ожидают рождения первенца.

"Эта работа о важнейшем и волнующий период нашей семьи. О чем не хочется кричать, а хочется спрятать и наслаждаться каждым мгновением. О такой любви, которая дает начало настоящему чуду", — призналась звезда

Снятие клипа происходило в Одессе, в доме супругов. Что интересно — без сценария. Главной задумкой было показать влюбленных настоящими, познакомить с их бытом и искренними эмоциями без актерской игры.

Режиссером выступила Яна Чабанюк, оператор — Макс Дорошенко. Эта же команда снимала в Таиланде клип Maemo, в котором было показано тайной свадьбе MamaRika и Середы.

Напомним, не так давно беременна MamaRika в купальнике засветила пышная грудь и показала большой животик. Артистка показала, как отдыхала у бассейна.

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