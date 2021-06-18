Беременная MamaRika в купальнике засветила пышную грудь и показала большой живот

Артистка показала, как отдыхала у бассейна.

Известная украинская певица MamaRika, которая беременная первенцем, показала, как отдыхала у бассейна у себя дома.

Исполнительница, которая недавно впервые показалась в купальнике, снова решила порадовать поклонников летними фотографиями. Так, в фотоблоге звезда запостила серию ярких снимков, на которых появилась на шезлонге в зеленом сплошном купальнике с декольте. 32-летняя знаменитость смешно позировала, засветив пышный бюст и большой животик.

instagram.com/mamarika_official

"Такая, как есть... С целлюлькой, кругленькая и немножко дурочка. Поймала солнца буквально на 5 минут, и уже хэппи", — поделилась будущая мама, которая родит малыша еще в начале августа.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

Пользователи оценили публикацию в комментариях, оставив ряд приятных сообщений.

Какая же ты! Тебе очень идет беременность

Хорошенькая

И счастливая

Это лучшая фигура

Напомним, не так давно MamaRika в очень личном видео показала, как узнала о беременности. Артистка даже показала свои тесты.

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