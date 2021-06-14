Беременная MamaRika впервые показала фигуру в купальнике: "Бегемот в больших водах"

Артистка подчеркнула округлившийся животик ярким купальником.

Украинская певица MamaRika, которая недавно объявила о беременности, показалась в купальнике.

В своих Instagram-stories 32-летняя исполнительница рассказала, что на выходные к ней с мужем приезжали родители. Семья нажарила шашлыков и отдыхали у бассейна. Звезда опубликовала видео, на котором показала, как купалась в бассейне за несколько минут до ливня. Знаменитость в зеленом сплошном купальнике засветила большой животик. Интересно, что сама же артистка довольно стройная.

instagram.com/mamarika_official

"У нас сегодня семейный день. А Мамка решила за секунду до дождя сделать заплыв. Бегемот в больших водах. Это надо видеть", — прокомментировала артистка.

instagram.com/mamarika_official

Затем компанию певице составил ее муж, юморист Сергей Середа. Любимый взял на руки свою избранницу и дурачился в воде.

instagram.com/mamarika_official

Напомним, на днях MamaRika в очень личном видео показала, как узнала о беременности. Артистка даже показала свои тесты.

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