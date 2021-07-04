Беременная MamaRika впервые рассказала, как сбежала из стационара государственного роддома

Также певица и ее муж сообщили, планируют ли партнерские роды.

Украинская певица MamaRika, которая вскоре впервые станет мамой, поделилась подробностями своего интересного положения.

Так, для артистки беременность стала огромным испытанием, ведь с начала беременности была угроза выкидыша. Об этом говорится в программе "Світське життя".

"Я узнала, что я беременная, пошла на первый осмотр и я рухнула. Врачи сказали, что есть угроза — гематома хориона, это такая опасная вещь, внутренняя гематома. При этом нельзя даже бегать, сильно ходить, нам запретили все, если вы понимаете, о чем я говорю, секс. Единственный плюс, что в нашей семье все проблемы воспринимаются с юмором — я постоянно хохочу, никогда столько не смеялась, как во время беременности", — поделилась звезда.

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Настя Кочетова (настоящее имя MamaRika — Ред.) также добавила, что ее хотели госпитализировать месяц назад, поскольку в будущей мамочки постоянно появляются какие-то нюансы, к примеру, ребенок опустился слишком низко.

Несмотря на то, что пара живет в Одессе, на роды планирует ехать в Киев. Певица хочет рожать в частном роддоме, а таких в Одессе нет. Еще причиной есть одна из неприятных историй, которая случилась с будущей мамой в государственной больнице. Артистка сбежала из медучреждения и объяснила, почему.

"Я ни в коем случае не хочу обидеть государственные роддомы, я попала в такою больницу, когда меня хотели положить в стационар и я оттуда сбежала. Я сказала: "Не буду сюда ложиться, я не могу так". Мне не нравится отношение, не нравится вообще подход и психология к пациентам. Я захожу на осмотр, а в моей палате, где меня будут осматривать, еще три девочки лежит на КТГ. Это нормально? А как же момент приватности? Этого нет и я сказала, что рожать буду в частном роддоме. Мы не ежедневно рожаем, можно себе позволить покайфовать хотя бы от этого процесса, на сколько это возможно", — отметила MamaRika.

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Супруги заявили, что не хочет партнерских родов. Особенно против муж звезды, юморист Сергей Середа: "Нет. Однозначно нет! Чтобы я там умер, что ли".

Поддерживает мнение любимого и артистка.

"Я сейчас скажу свою любимую фразу. Боже, простите меня все девушки, пожалуйста. Зачем ему смотреть, как горит его любимый паб. Ну ладно, пусть не видит этого, потому что это больно смотреть на то, как твой любимый человек переживает всю эту боль. Не надо травмировать его детскую психику. Пусть сидит там. Мы такие старомодные в этом отношении. Пусть вы нас заклюете после этого, но мы говорим честно, как есть", — рассказала знаменитость.

Певица MamaRika и юморист Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка

Напомним, ранее MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка. Также супруги рассказали, определились ли с именем для малыша.

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