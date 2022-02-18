Беременная MARUV показала большой живот и рассекретила, когда будет рожать

Беременная MARUV показала большой живот и рассекретила, когда будет рожать

Звезда поговорила о своем интересном положении.

Певица Анна Корсун, известная по псевдониму MARUV, тщательно скрывала, что готовится к рождению ребенка.

Лишь на днях артиста призналась поклонникам, что при надежде. Поэтому сейчас исполнительница активно говорит о своей беременности.

Звезда призналась, что, несмотря на сложности, ей нравится ее интересное состояние. Она с увлечением наблюдает за тем, как меняется тело.

"Если честно, то немного сложно. Я думала, что будет намного проще. Это очень интересный процесс и классный опыт. И мне интересно наблюдать за тем, как меняется мое тело и моя энергетика. Жизнь – это интересная вещь", — поделилась своим опытом. певица.

MARUV поговорила о своей беременности / instagram.com/maruvofficial

Но поклонники артистки волнуются, как она будет выступать на сцене. К слову, у MARUV запланированы концерты. Анна успокоила фанатов и отметила, на таком сроке можно выступать. Правда, концертную программу пришлось изменить.

"У меня сейчас второй триместр беременности. Это самое безопасное время, чтобы поработать и привести в порядок все дела перед декретом. Конечно, шоу пришлось немного адаптировать, но от этого оно стало еще более интересным", — успокоила фанатов звезда.

MARUV поговорила о своей беременности / instagram.com/maruvofficial

Также Анна показала большой животик и рассекретила, что будет рожать летом.

Напомним, MARUV неоднократно попадала в скандалы по поводу своих выступлений в России и неоднозначных ответов на вопрос "Чей Крым?". Певица выступает в РФ.

Читайте также: