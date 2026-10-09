Беременная на 9-м месяце Екатерина Тышкевич показала, как готовила комнату к появлению малыша

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинская актриса Екатерина Тышкевич показала, как обустраивала детскую комнату дома.

Артистка сейчас находится на девятом месяце беременности. Вот-вот малыш знаменитости появится на свет. Катерина Тышкевич показала, как с мужем, актером Валентином Томусяком готовится к рождению сына. Супруги уже обустроили детскую комнату. Они заказали необходимую мебель и вещи. Как говорит Екатерина Тышкевич, у них с мужем была командная работа. Валентин Томусяк складывал мебель — кроватку и пеленальный комод. Сама артистка отвечала за текстиль.

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«Мне кажется, что это одни из самых приятных забот будущих родителей — готовить комнату к появлению малыша. Естественно, в идеале это должна быть командная работа. Валик у нас крутит гайки, а я буду отвечать за наполнение комодика и текстиль для нашей кроватки», — делится знаменитость.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Детская комната сына Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка исполнена в цвете эвкалипт. Актриса признается, что сначала сомневалась, когда дизайнер это предложила. Сейчас артистка радуется, что остановилась на этом цвете, поскольку он добавляет изюминку комнате.

«Я рада, что наша дизайнер настояла, чтобы наша детская была именно в цвете эвкалипт. Сначала я колебалась, а сейчас вижу, что именно этот цвет сделал ее особенной. Очень спокоен, естественный и при этом небанальный», — делится артистка.

Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич заговорила о выезде из Киева. Знаменитость раскрыла, где будет рожать и где будет жить в случае постоянных обстрелов столицы.

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