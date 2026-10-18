Беременная на 9-м месяце Екатерина Тышкевич с мужем уехала из Киева и пожаловалась на досадное совпадение

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк уехали из Киева.

Супруги и раньше признавались, что будут зимовать не в столице. Таким образом, они решили перестраховаться и поселиться в более безопасном месте, где меньше обстрелов и не такие масштабные проблемы со светом. Тем более, Екатерина Тышкевич вот-вот родит первенца, поэтому в первую очередь они думали о малыше и его потребностях.

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Супруги уже переехали в Винницу. В частности они отправились туда 17 октября. Однако в Instagram-stories Екатерина Тышкевич пожаловалась на досадное совпадение. В тот день, когда они направлялись в Винницу, в городе после массированного обстрела серьезные проблемы со светом и водоснабжением. Актриса надеется, что как можно скорее устранят последствия атаки и починят все разрушения.

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Екатерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

«Мы как раз переезжаем из Киева в Винницу на зимовку. Ну а там апокалипсис с водой и светом, который произошел после ночи. Был такой жесткий обстрел, сейчас большинство города без воды и без электричества. Тем не менее, решение у нас было принято., едем на хорошей машине, что немало приятно. Дорога не чувствуется почти. Нагружены немного вещами. Надеюсь, Винница поскорее починится», — поделилась артистка.

Екатерина Тышкевич в Виннице / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, недавно находящаяся на девятом месяце беременности Екатерина Тышкевич раскрыла, сколько кило набрала. Также знаменитость поделилась, как готовится к родам.

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