Беременная Натали Портман в рубашке на голое тело показала немалый животик и намекнула на пол третьего ребенка

Натали Портман / © Associated Press

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Американская актриса Натали Портман показала немалый округлившийся животик и намекнула на пол третьего ребенка.

Вскоре звезда Голливуда станет многодетной мамочкой. Артистка беременна третьим ребенком от своего бойфренда, французского продюсера Танги Детабля. А это же знаменитость снялась в тематическом фотосете и уже поделилась его результатом.

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Натали Портман в своем Instagram опубликовала кадр, на котором предстала в рубашке на голое тело. На фото 45-летняя актриса демонстрировала свой заметно округлившийся животик. Кстати, звезда также намекнула на дату родов. Знаменитость заверила, что малыш вот-вот появится на свет.

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«Считаем дни до нашей встречи с тобой», — коротко подписала фотографию артистка.

Натали Портман / © instagram.com/natalieportman

Кстати, пользователи предположили, что Натали Портман намекнула на пол третьего ребенка. Дело в том, что в подписи к фото актриса оставила смайлик в виде сердечка розового цвета. Фанаты звезды предполагают, что у нее родится дочь.

Отметим, Натали Портман уже воспитывает сына Алефа и дочь Амалию, которых родила в браке с французским танцором Бенжаменом Мильпье. С весны 2025 года артистка встречается с Танги Детаблем. Весной 2026-го актриса объявила о беременности.

Напомним, недавно распространились слухи, что солист группы «Машина времени» Андрей Макаревич станет отцом в пятый раз. Жена музыканта якобы беременна.

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