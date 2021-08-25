Беременная невеста KYIVSTONER ошарашила сексуальными фото в полупрозрачном белье

Алина восхитила горячими кадрами.
Невеста рэпера и экс-участника группы "Грибы" KYIVSTONER, которая вскоре родит ему первенца, восхитила фолловеров новыми откровенными фотографиями.
В фотоблоге Алина разместила снимки, на которых позировала на балконе многоэтажки в бирюзовом белье и пиджаке.
Красавица дополнила дерзкий образ массивными серебристыми сережками и солнцезащитными очками. Будущая мама показала большой животик.
"Горячая мама", — прокомментировала свои снимки она.
Пользователи также присоединились к обсуждению публикации. В комментариях подписчики отметили, что Алина действительно очень сексапильная.
- Стильная и сексуальная мама
- Ох и кроха
- Ты нереальная красавица
- Вау!
Напомним, ранее беременная невеста KYIVSTONER показала большой живот в коротком платье-комбинации. Избранница звезды устроила фотосет перед родами.