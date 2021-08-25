Беременная невеста KYIVSTONER ошарашила сексуальными фото в полупрозрачном белье

Алина восхитила горячими кадрами.

Невеста рэпера и экс-участника группы "Грибы" KYIVSTONER, которая вскоре родит ему первенца, восхитила фолловеров новыми откровенными фотографиями.

В фотоблоге Алина разместила снимки, на которых позировала на балконе многоэтажки в бирюзовом белье и пиджаке.

Невеста KYIVSTONER Алина / instagram.com/alishaaa_aa

Красавица дополнила дерзкий образ массивными серебристыми сережками и солнцезащитными очками. Будущая мама показала большой животик.

Невеста KYIVSTONER Алина / instagram.com/alishaaa_aa

"Горячая мама", — прокомментировала свои снимки она.

Пользователи также присоединились к обсуждению публикации. В комментариях подписчики отметили, что Алина действительно очень сексапильная.

Стильная и сексуальная мама

Ох и кроха

Ты нереальная красавица

Вау!

Напомним, ранее беременная невеста KYIVSTONER показала большой живот в коротком платье-комбинации. Избранница звезды устроила фотосет перед родами.

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