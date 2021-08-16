Беременная невеста KYIVSTONER показала животик в коротком платье-комбинации

Избранница звезды устроила фотосет перед родами.

Девушка известного рэпера и экс-участника группы "Грибы" KYIVSTONER, которая вскоре родит ему первенца, устроила фотосет перед родами.

Так, в своих Instagram-stories Алина показала бэкстейдж со съемок. На видео красавица появилась в коротком платье-комбинации в бельевом стиле. Будущая мама с насыщенным мейком нежно обнимала немалый животик.

instagram.com/alishaaa_aa

Заметим, судя по снимкам в фотоблоге Алины, KYIVSTONER сделал ей предложение в начале июня в этом году. О грядущем пополнении пара сообщила 1 августа.

instagram.com/alishaaa_aa

instagram.com/kyivstoner

Ни пол, ни дату, когда ребенок должен появиться на свет, влюбленные не рассекречивают.

Напомним, перед родами Горбунов устроил беременной Осадчей вечеринку baby shower. Ведущий удивил любимую сюрпризом.

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