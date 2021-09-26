Беременная невеста Романа Сасанчина потеряла сознание и оказалась в больнице

Иванне стало плохо.

Беременная невеста победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина — Иванна — потеряла сознание.

Об этом 23-летняя блогерша сообщила в своих Instagram-stories. Будущая мама написала, что ей стало плохо, у девушки упало давление. Вместе с любимым Иванна поехала в больницу. Сейчас ей немного лучше.

instagram.com/annavi_i

Больше никаких подробности избранница исполнителя не сообщила, отметив, что берет перерыв на день от блога.

Отметим, что еще утром Иванна общалась со своими подписчиками. Девушка показала свой животик, и как готовила суп.

Напомним, не так давно победитель "Голоса страны" Сасанчин и его беременная невеста рассекретили пол малыша. Вскоре у пары родится первенец.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку