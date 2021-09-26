Беременная невеста Романа Сасанчина потеряла сознание и оказалась в больнице

Иванне стало плохо.
Беременная невеста победителя шоу "Голос страны" Романа Сасанчина — Иванна — потеряла сознание.
Об этом 23-летняя блогерша сообщила в своих Instagram-stories. Будущая мама написала, что ей стало плохо, у девушки упало давление. Вместе с любимым Иванна поехала в больницу. Сейчас ей немного лучше.
Больше никаких подробности избранница исполнителя не сообщила, отметив, что берет перерыв на день от блога.
Отметим, что еще утром Иванна общалась со своими подписчиками. Девушка показала свой животик, и как готовила суп.
Напомним, не так давно победитель "Голоса страны" Сасанчин и его беременная невеста рассекретили пол малыша. Вскоре у пары родится первенец.