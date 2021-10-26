Беременная невеста Сасанчина попала в больницу: "Начал сильно болеть живот"

Иванну положили на сохранение.
Беременная невеста победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – оказалась в больнице.
Как рассказала девушка в Instagram-stories, пять дней назад у нее начал сильно болеть живот. Она обратилась к врачам, а те ее положили на сохранение.
"Пять дней назад у меня начал болеть сильно живот. Потом попустило. Потом снова начал болеть. Поэтому я сейчас в больнице на сохранении", – говорит невеста Сасанчина.
Иванна уверяет, что ничего серьезного не произошло. Сейчас ей уже гораздо лучше. Как говорит девушка, она уже "готова вообще бегать".
Заметим, девушка уже не в первый раз попадает в больницу. Иванна говорит, что это случается уже шестой раз.
К слову, невеста Сасанчина находится на 31 неделе беременности.
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