Беременная Ольга Харлан на последних месяцах беременности обнажила животик и растрогала подарком от мамы

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан продолжает делиться с поклонниками счастливыми моментами в ожидании первенца.

Спортсменка опубликовала нежную черно-белую фотосессию, на которой позировала с уже заметно округлившимся животиком. Вскоре 35-летняя саблистка впервые станет мамой, поэтому сейчас наслаждается каждым мгновением этого особого периода.

На фотографиях Ольга предстала в лаконичном образе из джинсов и рубашки, нежно придерживая животик руками. Впрочем, наибольшее внимание поклонников привлекла трогательная деталь — крошечные детские пинетки, которые будущая мама держала в руках. Как призналась Харлан, этот символический подарок для будущей внучки собственноручно связала ее мама — Ирина Харлан.

Беременная Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

«Я так радуюсь этим маленьким вещам. И до сих пор не верится, что я прохожу этот особый путь. P.S. Эти крошечные пинетки связала моя мама. Милота же. Спасибо, мамочка», — поделилась эмоциями спортсменка.

В комментариях подписчики засыпали будущую маму теплыми пожеланиями.

Оля, Вам так идет беременность. Только наилучшие пожелания вашей семье!

Ты прекрасна. Здоровья и счастья вам

Прекрасный период вашей жизни

Напомним, отцом будущей дочери спортсменки является итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Пара обручилась еще в сентябре 2024 года, однако официально возлюбленные пока не поженились. О том, что Ольга Харлан ждет первенца, стало известно в феврале этого года.

