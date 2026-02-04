Беременная Ольга Харлан оголила свой округлый животик и призналась, как чувствует себя сейчас

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан после новости об ожидании первенца от своего жениха-итальянца Луиджи Самеле рассказала, как проходит ее беременность.

Так, прежде всего в Instagram Ольга поблагодарила украинских фанатов за теплые слова и поздравления и показала малыша на снимках с УЗИ. По ее словам, все сообщения греют душу и добавляют радости. Будущая звездная мама отметила, что никакого ухудшения состояния, к счастью, нет. Поэтому активная и энергичная Харлан наслаждается каждым моментом первых этапов родительства.

«Чувствую себя прекрасно, жизнь не стала на паузу — она движется вперед. И мне это очень нравится», — порадовала спортсменка.

Сторис Ольги Харлан

Беременная Ольга Харлан

Отметим, отношения Ольги и Луиджи длятся уже более 15 лет — от первого знакомства до романтического союза. В сентябре 2024 года пара объявила о помолвке, но свадьба еще впереди. Для обоих будущий ребенок станет первым. Тем не менее, фехтование, которое объединило влюбленных, остается их общей страстью.

