Гламур
406
Беременная Ольга Харлан оголила свой округлый животик и призналась, как чувствует себя сейчас

Спортсменка не скрывает своих радостных эмоций от новой жизни под сердцем.

Валерия Гажала
Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Известная украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан после новости об ожидании первенца от своего жениха-итальянца Луиджи Самеле рассказала, как проходит ее беременность.

Так, прежде всего в Instagram Ольга поблагодарила украинских фанатов за теплые слова и поздравления и показала малыша на снимках с УЗИ. По ее словам, все сообщения греют душу и добавляют радости. Будущая звездная мама отметила, что никакого ухудшения состояния, к счастью, нет. Поэтому активная и энергичная Харлан наслаждается каждым моментом первых этапов родительства.

«Чувствую себя прекрасно, жизнь не стала на паузу — она движется вперед. И мне это очень нравится», — порадовала спортсменка.

Сторис Ольги Харлан

Сторис Ольги Харлан

Беременная Ольга Харлан

Беременная Ольга Харлан

Отметим, отношения Ольги и Луиджи длятся уже более 15 лет — от первого знакомства до романтического союза. В сентябре 2024 года пара объявила о помолвке, но свадьба еще впереди. Для обоих будущий ребенок станет первым. Тем не менее, фехтование, которое объединило влюбленных, остается их общей страстью.

Напомним, недавно победительница «Холостяка-13» Инна Белень также сообщила о кардинальных изменениях в личной жизни. Беременная звезда вышла замуж за своего одноклассника и показала милые фото после замужества.

406
