Беременная Ольга Харлан показалась в спортзале и рассказала, как держит себя в форме в ожидании малыша
Спортсменка призналась, от чего в спорте ей временно пришлось отказаться.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан после известия о беременности от жениха-итальянца показала, как продолжает заниматься спортом.
Так, спортсмена ранее рассказала, что чувствует себя прекрасно и не планирует отказываться от активного образа жизни, даже в новом статусе. Поэтому в Instagram Харлан показала одну из своих тренировок, где она выполняет приседания и растяжку в спортзале.
Хотя от интенсивных тренировок пришлось временно отказаться, спортсменка говорит, что продолжает выполнять базовые упражнения, которые всегда были частью ее жизни. В кадре также заметен беременный животик звезды и ее спокойная работа с теннисным мячом для разминки.
«Я не забываю о базовых и рутинных вещах. Они были в моей жизни раньше и остаются сейчас. Больше внимания уделяю своему состоянию и растяжке. Большие нагрузки пока не для меня, но база всегда присутствует», — прокомментировала Харлан.
Фанаты не остались равнодушными и сразу засыпали беременную Ольгу комплиментами.
Это самое милое, что я сегодня видела
Какая ты красивая
Вы молодцы! Будьте здоровы и счастливы!
