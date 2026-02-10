Беременная Ольга Харлан показалась в спортзале и рассказала, как держит себя в форме в ожидании малыша

Ольга Харлан

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан после известия о беременности от жениха-итальянца показала, как продолжает заниматься спортом.

Так, спортсмена ранее рассказала, что чувствует себя прекрасно и не планирует отказываться от активного образа жизни, даже в новом статусе. Поэтому в Instagram Харлан показала одну из своих тренировок, где она выполняет приседания и растяжку в спортзале.

Хотя от интенсивных тренировок пришлось временно отказаться, спортсменка говорит, что продолжает выполнять базовые упражнения, которые всегда были частью ее жизни. В кадре также заметен беременный животик звезды и ее спокойная работа с теннисным мячом для разминки.

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

«Я не забываю о базовых и рутинных вещах. Они были в моей жизни раньше и остаются сейчас. Больше внимания уделяю своему состоянию и растяжке. Большие нагрузки пока не для меня, но база всегда присутствует», — прокомментировала Харлан.

Фанаты не остались равнодушными и сразу засыпали беременную Ольгу комплиментами.

Это самое милое, что я сегодня видела

Какая ты красивая

Вы молодцы! Будьте здоровы и счастливы!

