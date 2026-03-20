Беременная Ольга Харлан с женихом-итальянцем оригинально рассекретила пол будущего ребенка

Беременная Ольга Харлан / © instagram.com/olgakharlan

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая вскоре впервые станет мамой, наконец-то рассекретила пол будущего ребенка.

Ольга раскрыла секрет фанам уже на последних месяцах беременности. В Instagram она опубликовала серию милых фото с женихом-итальянцем Луиджи Самеле. На фотографиях звезда предстала с округлым животиком и на нем продемонстрировала надпись на английском языке — «it’s a girl». Таким образом пара рассекретила, что уже совсем скоро у них родится дочь.

Счастливые жених и невеста для такого особого фотосета выбрали парные образы, которые состояли из свитеров и джинсов. Ольга, которая находится на 29-й неделе беременности, и будущий отец Луиджи не скрывали чувств и сладких мгновений ожидания.

«Мы готовы раскрыть наш секрет», — отметили супруги в подписи к фото.

К слову, 35-летняя Ольга Харлан и итальянский спортсмен Луиджи Самеле обручились в начале сентября 2024 года. А уже в следующем году украинская фехтовальщица забеременела, но долгое время скрывала радостную весть от публики. И заявила о предстоящем пополнении в семье только в феврале этого года. В то же время спортсменка признавалась, что не будет отказываться от спорта в этот период.

