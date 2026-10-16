Беременная Онуфрийчук рассекретила пол второго ребенка на ярком гендер-пати с мужем-миллионером

Иванна Онуфрийчук / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж-миллионер Алмаз узнали пол своего второго ребенка. На семейном гендер-пати супруги раскрыли, кого вскоре встретят в своей семье.

Особый момент звезда показала в Instagram. На празднование за границей собрались родные и близкие пары, которые вместе с будущими родителями ждали результата. Кульминацией стало запускание цветного дыма с участием первенца супругов — двухлетнего сына Адама. Семья одновременно нажала символическую кнопку, запустив позади фотозоны синий дым.

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После этого трогательного момента стало ясно, что Иванна и Алмаз снова станут родителями мальчика. Телеведущая поделилась эмоциями от этого момента и призналась, что когда-нибудь обязательно покажет малышу, как сильно его ждали.

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Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна Онуфрийчук с семьей / © instagram.com/ivannaonufriichuk

«В этом мгновении — столько любви. Когда-нибудь мы покажем тебе, как мы тебя ждали. А сегодня — поделимся этим мгновением с вами», — написала Онуфрийчук.

Напомним, 40-летняя Иванна Онуфрийчук сейчас находится на третьем триместре беременности. Ее первенец Адам родился в 2024 году в Швейцарии, где живет звездная семья. Муж телеведущей Алмаз Альсенов — казахский бизнесмен, занимающийся аграрным бизнесом в Швейцарии. Супруги воспитывают сына и готовятся к появлению второго ребенка, который пополнит их семью еще одним мальчиком.

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