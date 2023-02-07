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Беременная первенцами 48-летняя Хилари Суэнк в топе и лосинах похвасталась немалым животиком

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1267
Время на прочтение
1 мин
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Беременная первенцами 48-летняя Хилари Суэнк в топе и лосинах похвасталась немалым животиком

Хилари Суэнк / Фото: Associated Press

Актриса вскоре впервые станет мамой.

Звезда ленты "Малышка на миллион", голливудская актриса Хилари Суэнк вскоре родит двойню, а пока знаменитость охотно делится контентом о беременности.

На этот раз в Instagram звезда похвасталась своим немалым животиком. Хилари опубликовала фото, на котором позирует перед камерой в черном топе и обтягивающих лосинах, также знаменитость надела белый халатик. На снимке счастливая актриса демонстрирует свой округлый животик.

Хилари Суэнк / © instagram.com/hilaryswank
Хилари Суэнк / Фото: instagram.com/hilaryswank

"Духовка нагревается, тесто начинает подниматься", – пошутила под фото знаменитость.

Отметим, сейчас Хилари находится на третьем триместре беременности, так что вскоре она станет мамой. Впервые актриса забеременела в 48 лет. Более того, звезда ждет рождения двойни. Первые месяцы беременности дались Хилари нелегко, ведь ее мучил токсикоз. Также знаменитости постоянно хотелось есть фрукты.

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Дата публикации
Просмотры
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