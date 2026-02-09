Беременная первенцем блогерша Ксюша Манекен рассекретила пол ребенка

Ксюша Манекен / © instagram.com/maneken007

Известная украинская блогерша Ксюша Манекен рассекретила пол будущего ребенка.

Звезда Сети сейчас беременна первенцем. Блогерша долго не держала интригу, а уже и рассекретила пол малыша. Ксюша Манекен не устраивала громких празднований, а вместе с мужем провела маленькое гендер-пати.

Блогерша и ее возлюбленный на счет три запустили хлопушки, из которых посыпалось конфетти голубого цвета — значит у супругов будет мальчик. Однако Ксюша Манекен дала понять, что в будущем еще станет мамой, ведь хочет родить и девочку.

"Похоже, придется идти еще за девочкой, а пока будем любить мальчика", — делится блогерша.

У Ксюши Манекен родится сын / © instagram.com/maneken007

Отметим, Ксюша Манекен состоит в браке с Андреем Дома, за которого она вышла замуж в 2024 году. 6 февраля блогерша объявила, что они ждут первенца.

