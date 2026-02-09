- Дата публикации
-
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 587
- Время на прочтение
- 1 мин
Беременная первенцем блогерша Ксюша Манекен рассекретила пол ребенка
Звезда Сети по этому поводу не устраивала громких празднований.
Известная украинская блогерша Ксюша Манекен рассекретила пол будущего ребенка.
Звезда Сети сейчас беременна первенцем. Блогерша долго не держала интригу, а уже и рассекретила пол малыша. Ксюша Манекен не устраивала громких празднований, а вместе с мужем провела маленькое гендер-пати.
Блогерша и ее возлюбленный на счет три запустили хлопушки, из которых посыпалось конфетти голубого цвета — значит у супругов будет мальчик. Однако Ксюша Манекен дала понять, что в будущем еще станет мамой, ведь хочет родить и девочку.
"Похоже, придется идти еще за девочкой, а пока будем любить мальчика", — делится блогерша.
Отметим, Ксюша Манекен состоит в браке с Андреем Дома, за которого она вышла замуж в 2024 году. 6 февраля блогерша объявила, что они ждут первенца.
