Беременная первенцем Мила Сивацкая рассекретила пол будущего ребенка
Артистка вместе с мужем провела гендер-пати на берегу Средиземного моря.
Украинская актриса Мила Сивацкая, которая беременна первенцем, рассекретила пол будущего малыша.
Знаменитость это сделала вместе с мужем за границей, куда они выехали еще осенью 2024 года. Супруги организовали камерное гендер-пати на берегу Средиземного моря, которое пара разделила только вдвоем. Влюбленные сидели на покрывале, а рядом с ними был тортик. Бокалами Мила и ее муж отломили кусочки.
Когда актриса увидела цвет, то сразу начала радоваться. Тем временем муж ее нежно поцеловал. Как оказалось, в середине тортик был розового цвета, так что Мила Сивацкая станет мамой девочки.
"Всегда мечтала о тебе! Родители маленькой девочки!" - поделилась артистка.
В комментариях супругов активно начали поздравлять с будущим пополнением. Теплые слова паре также писали знаменитости, среди которых актриса Екатерина Кузнецова, певица Ульяна Синецкая, блогер Таня Парфильева и многие другие.
Отметим, во время полномасштабной войны в Украине личная жизнь Милы Сивацкой кардинально изменилась. В новогоднюю ночь 2023 года артистка обручилась с возлюбленным. Уже в 2024-м пара заключила брак. А недавно же знаменитость рассекретила, что они станут родителями.
