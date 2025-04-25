Беременная певица СолоХа попала в больницу через Цымбалюка и сделала заявление: "Неуважение к женщине"

Тарас Цымбалюк, СолоХа

Реклама

Украинская певица СолоХа на фоне слухов о беременности от коллеги попала в больницу.

Так, исполнительница показалась под капельницами после того, как инсайдеры слили информацию о том, что она якобы беременна от коллеги Тараса Цымбалюка, с которым играла в спектакле. И хотя сам артист на днях опроверг эти слухи, все же это повлияло на здоровье беременной СолоХи. Медики диагностировали тонус матки и причиной назвали стресс. Более того, певица в фотоблоге заявила, что этому предшествовало неуважение со стороны актера. Вероятно, артистку возмутили слова в заявлении коллеги, где он назвал ее "актрисой или певицей, которую он видел один раз в жизни на репетиции".

"Приехала с гастролей, лежу под капельницей. Поднялся тонус матки. Была на УЗИ и врач сказал срочно под капельницу. Перенервничала. И не потому, что вышла на сцену как актриса — были аншлаги и я получила невероятный опыт. Но мой коллега имеет неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге. Я не ожидала такого отношения, поэтому немного разнервничалась. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, доброе", — поделилась беременная звезда.

Реклама

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Находясь под капельницей в больнице, СолоХа призвала быть более человечными и в такие времена постоянных вражеских атак заботиться о ближних. И напоследок добавила, что верит, что ее ждет прекрасное будущее, несмотря ни на что.

"Хочу быть искренней. Не позволяйте себя оскорблять. Надо иметь уважение друг к другу: на работе, в семье... А тем более в такие времена, когда мы каждый день живем в стрессе. Я плачу, когда смотрю новости и читаю, что гибнут дети, люди, наши воины. Еще когда мужчины-актеры позволяют себе унижать беременную женщину и вообще женщину. Но ничего, жизнь продолжается, все у меня будет хорошо. Мира всем нам!" – подчеркнула артистка.

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

Напомним, недавно продюсер Вадим Лисица откровенно рассказал о бывших отношениях с певицей Еленой Тополей, которая была его любовницей.