Екатерина Лозовицкая

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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая, недавно объявившая о беременности, рассекретила пол будущего малыша.

Так, блогерша вместе с мужем, певцом Гидаятом Сеидовым, выступающим под псевдонимом Geed, ждет сына. Мальчик должен появиться на свет в последние дни февраля следующего года.

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В интервью Славе Демину беременная Лозовицкая призналась, что ее переполняют эмоции. Однако волнение тоже имеет место. И все из-за неизвестности, как воспитывать именно мальчика. К тому же блогерша добавляет, что в будущем мечтает о еще одном ребенке и уже девочке.

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«Он очень радовался. Я не совсем понимаю, что с пацаном делать. Если девочка, то знаю, как ее воспитывать. Что делать с мальчиком — пока не понимаю. Теперь я сказала, что придется и во второй раз рожать, потому что хочу еще девочку», — со смехом подчеркнула Екатерина.

Екатерина Лозовицкая / © скриншот с видео

Более того, будущие звездные родители уже выбрали несколько вариантов имен для первенца. Блогерша говорит, что они даже обращались к искусственному интеллекту за помощью. В итоге остановились на оригинальных и таких, которые будут отлично сочетаться с отчеством.

«Есть несколько вариантов имен. Одно нравится Гиду, а другое мне. Решили, что когда родится ребенок, то все увидим. Нравится имя Адам, Давид и Рафаэль. Оно нравится мужу. Они нетипичны», — заинтриговала бывшая звезда «Холостяка».

Отметим, Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов сыграли свадьбу через месяц после помолвки в конце сентября этого года. Однако тогда молодожены беременность держали в секрете. В конце концов новостью о пополнении в семье они поделились в начале ноября.

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