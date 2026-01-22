Беременная победительница "Холостяка-13" Инна Белень заговорила о свадьбе и рассказала о курьезе в ЗАГСе

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

Реклама

Победительница романтического реалити «Холостяк-13», волонтер и блогер Инна Белень откровенно поделилась планами относительно свадьбы и будущего брака с женихом Иваном, от которого сейчас ожидает ребенка.

Возлюбленные знакомы еще с юных лет, впрочем официально узаконивать отношения не спешат. По словам Инны, классическая свадьба для нее не имеет сакрального значения, как для многих женщин. Но особого значения блогерша придает именно венчанию и имеет уже свой идеальный план.

«Для меня свадьба не имеет чего-то магического, как для других девушек. Здесь, скорее, инициатива Вани. А вот венчание — это уже серьезно. Мы этого хотим. Было бы хорошо расписаться, обвенчаться летом, а потом уже все красиво отпраздновать», — поделилась беременная звезда в Instagram.

Реклама

Беременная Инна Белень с женихом / © instagram.com/innka_belen

Впрочем, путь к официальному браку для пары оказался не совсем простым. Жених Инны уже успел наведаться в ЗАГС, где столкнулся с неожиданным бюрократическим казусом. Как выяснилось, в государственном реестре Белень значилась замужем.

Инна с юмором объяснила, что путаница возникла из-за ее предыдущего брака, заключенного за границей. Из-за бюрократических нюансов информация в украинских реестрах обновилась с опозданием — именно тогда, когда она уже давно была свободна.

«Когда я четыре года была замужем в Германии, в реестрах Украины об этом не было никаких актов. А когда Ваня пошел в ЗАГС, ему сказали: „Ваша невеста замужем“. То есть информация из Германии шла четыре года и пришла тогда, когда это уже было неактуально. Сейчас уже все документы переведены и можно жениться», — с улыбкой рассказала блогерша.

Напомним, недавно жена певца Виктора Павлика призналась, имела ли романы с другими мужчинами до брака с артистом. Екатерина также объяснила, как 28-летняя разница в возрасте влияет на их отношения сейчас.