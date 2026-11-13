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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Беременная победительница "Холостяка" рассекретила дату родов: на каком сроке звезда сейчас

Будущая мама сообщила свой срок беременности и поделилась планами на последние месяцы перед родами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Екатерина Лозовицкая с мужем

Екатерина Лозовицкая с мужчиной / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Украинская блоггер и победительница шоу «Холостяк-12» Екатерина Лозовицкая рассекретила срок беременности и призналась, когда впервые станет мамой.

Модель не сразу решилась публично рассказать о предстоящем пополнении в семье. Однако теперь с готовностью делится подробностями особого периода. В этот раз Екатерина устроила традиционную рубрику вопросов и ответов в Instagram. Подписчики не обошли вниманием ее беременность. В частности, они поинтересовались сколько времени осталось до встречи с малышом. Блогерша не стала скрывать подробностей и назвала свой нынешний термин.

«У меня почти 25 недель. ПДД к концу февраля стоит», — ответила Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Итак, в настоящее время будущая мама находится примерно на шестом месяце беременности. Если малыш появится на свет согласно предыдущей дате, первенца Екатерина и ее избранник встретят в конце февраля 2027 года.

Напомним, ранее Екатерина Лозовицкая также раскрыла, как мужчина отреагировал на беременность и избрала имя для первенца.

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