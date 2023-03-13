Беременная Рианна довела до мурашекмощным выступлением-посвящением умершему актеру Чедвику Боузману

Второй раз беременная американская певица Рианна ошеломила своим появлением на сцене кинопремии "Оскар-2023".

Звезда мощно исполнила песню Lift Me Up, ставшую саундтреком фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда". Свое выступление Рианна посвятила умершему актеру Чедвику Боузману, сыгравшему Черную пантеру в первой части фильма. Он ушел из жизни от онкологического заболевания в 2020 году.

Рианна / Фото: Associated Press

Проницательное выступление певицы умиляло всех зрителей в зале, поэтому в конце песни зал аплодировал Рианне стоя. К тому же, в отличие от Супербоула, на "Оскаре" исполнительница спела вживую.

Для эффектного появления на сцене беременная Рианна выбрала черный комбинезон, расшитый блестящими цветами и полупрозрачной вставкой на животе. Также наряды певицы украсили серебристые цепочки с камнями, которые создали эффект цветка в образе звезды.

Рианна / Фото: Associated Press

Отметим, что Рианна стала одной из номинанток за "Лучшую оригинальную песню" на нынешней церемонии награждения Киноакадемии.

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