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Беременная Рианна довела до мурашекмощным выступлением-посвящением умершему актеру Чедвику Боузману

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
461
Время на прочтение
1 мин
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Беременная Рианна довела до мурашекмощным выступлением-посвящением умершему актеру Чедвику Боузману

Рианна / Фото: Associated Press

Звезда исполнила песню-саундтрек к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Второй раз беременная американская певица Рианна ошеломила своим появлением на сцене кинопремии "Оскар-2023".

Звезда мощно исполнила песню Lift Me Up, ставшую саундтреком фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда". Свое выступление Рианна посвятила умершему актеру Чедвику Боузману, сыгравшему Черную пантеру в первой части фильма. Он ушел из жизни от онкологического заболевания в 2020 году.

Рианна / © Associated Press
Рианна / Фото: Associated Press

Проницательное выступление певицы умиляло всех зрителей в зале, поэтому в конце песни зал аплодировал Рианне стоя. К тому же, в отличие от Супербоула, на "Оскаре" исполнительница спела вживую.

Для эффектного появления на сцене беременная Рианна выбрала черный комбинезон, расшитый блестящими цветами и полупрозрачной вставкой на животе. Также наряды певицы украсили серебристые цепочки с камнями, которые создали эффект цветка в образе звезды.

Рианна / © Associated Press
Рианна / Фото: Associated Press

Отметим, что Рианна стала одной из номинанток за "Лучшую оригинальную песню" на нынешней церемонии награждения Киноакадемии.

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Оскар 2023
Дата публикации
Просмотры
461
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