Беременная Рианна в дерзком мини ошеломила образом из искусственного меха

Барбадосская певица Рианна в очередной раз ошеломила поклонников своим образом во время беременности.

В преддверии масштабного модного события Met Gala 2023 исполнительница примерила экстравагантный наряд из искусственного меха. Рианна надела дерзкое мини-платье, которое идеально дополнил черно-белый жакет из винтажной коллекции модного дома Chanel и шляпа. Также, чтобы подчеркнуть лук, артистка выбрала белые очки с логотипом бренда вместо стекла.

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Фотографиями в стильном образе, который удачно подчеркнул округлый живот беременной звезды, она поделилась в своем блоге в Instagram.

"Даже не понедельник", — подписала подборку фото Рианна.

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Напомним, что как и во время первой беременности, так и во время второй Рианны не скрывает свой животик. Напротив, звезда удачно подчеркивает свое интересное положение стильными и откровенными образами. Недавно Рианна продемонстрировала формы во время прогулки в Париже.

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