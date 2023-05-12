Беременная Рианна в нижнем белье и на каблуках устроила фотосессию в офисе

Барбадосская звезда Рианна во время беременности не скрывается от поклонников, а наоборот, очень активно демонстрирует фанам изменения в своей фигуре.

На этот раз знаменитость приняла участие в новой фотосессии, в которой предстала в черном нижнем белье и на каблуках. Наряд певицы прекрасно подчеркнул ее округлый животик. Съемки проходили в офисе. А антураж фотосету добавила офиснная бумага, которая летала позади исполнительницы на съемочной площадке.

Под фотографиями Рианна сообщила, что она празднует годовщину своего бельевого бренда Savage X Fenty, которому в этом году пять лет.

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В свою очередь, поклонники поздравили кумира и наделали ей комплиментов: "ты стала еще красивее", "я восхищаюсь тобой", "какая красота". Впрочем, были и те поклонники, которые очень попросили Рианну сконцентрироваться на музыке, потому что они уже заждались нового альбома от звезды.

Напомним, ранее Рианна удивила поклонников образом накануне масштабного модного события Met Gala 2023. Артистка предстала в объективах папарацци в мини-платье из искусственного меха.

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