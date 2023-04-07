Беременная Рианна в стильном образе показалась на ужине с сыном и бойфрендом

Во второй раз беременная певица Рианна вышла на вечернюю прогулку вместе со своим бойфрендом, рэпером A$AP Rocky и 10-месячным сыном.

Звездная пара вместе с малышом посетила один из своих любимых ресторанов в Санта-Монике в Калифорнии. Папарацци подловили певицу с сыном и любимым на улице возле заведения.

Для ужина Рианна выбрала стильный образ с платьем и украшениями. Во время беременности исполнительница пытается подчеркнуть округлый животик, однако на этот раз платье в спортивном стиле с сетчатой вставкой снизу прикрыло ее интересное положение. Свой образ Рианна дополнила драгоценными украшениями и босоножками на шпильке.

Маленький сын артистки, имя которого пара пока скрывает, весь вечер улыбался на руках звездной мамы и не испугался толпы журналистов с камерами.

Отметим, что вскоре Рианна и A$AP Rocky готовятся вторично стать родителями. В мае 2022 года у пары родился первенец, а уже в феврале 2023 года стало известно, что они ждут второго ребенка.

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