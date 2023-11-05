Беременная Саша Бо рассекретила, какое имя выбрала для дочери: "Оно очень символичное"

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо рассекретила, какое имя выбрала для дочери.

Сейчас знаменитость находится на последнем месяце беременности и вскоре будет рожать. Саша вместе со своим мужем Платоном Тарнавским уже выбрала дочери имя. По словам блогерши, у нее и возлюбленного были разные варианты, как все же назвать девочку. В конце концов, имя выбрал именно Платон.

"Имя для дочери мы выбрали давно. У каждого из нас был свой единственный вариант имени, они были совершенно разными. Последнее слово было за Платоном, на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символическое", — поделилась блогерша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Саша Бо призналась, что они назовут девочку Верой. Также знаменитость поделилась, что очень волнуется перед первой встречей с дочерью.

"Вера! Волнуюсь перед нашей первой встречей", — призналась блогерша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно Саша Бо рассекретила свой вес. Знаменитость призналась, сколько килограммов набрала во время беременности, а также рассказала, как планирует после родов худеть.

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