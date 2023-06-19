Беременная Саша Бо рассекретила самый ценный подарок к своему дню рождения

Блогерша-миллионница Саша Бо рассказала о самом ценном подарке, который получила к своему дню рождения.

Знаменитости 19 июня исполнилось 29 лет. В праздничный день Александра получила много поздравлений, цветов и подарков от родных и близких, однако один из них оказался самым важным.

Да, будущую маму порадовал ее малыш. На своей странице в Instagram Саша поделилась фотографией с немалым животиком и призналась, что очень порадовало ее в день рождения.

"Самым трогательным подарком стали первые движения нашего малыша, которые мы почувствовали вчера вечером", — поделилась блоггерша.

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, что совсем скоро Саша Бо в третий раз станет мамой. Звезда ждет ребенка от своего второго мужа, стоматолога Платона Тарнавского. Также у Саши двое сыновей от предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом.

Читайте также: