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Беременная Саша Бо с большим животиком без нижнего белья очаровала фото на фоне Эйфелевой башни

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1324
Время на прочтение
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Беременная Саша Бо с большим животиком без нижнего белья очаровала фото на фоне Эйфелевой башни

Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Знаменитость отправилась на уикэнд в Париж.

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо показалась во французской столице.

В третий раз беременная знаменитость вместе со своими подругами устроила себе небольшой отпуск в Европе. Саша прогулялась по улочкам Парижа и сделала красивые фотографии на фоне главной достопримечательности Франции — Эйфелевой башни.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Город встретил туристок дождливой погодой, поэтому для прогулки блоггер выбрала длинное трикотажное платье зеленого цвета, под которое не стала одевать нижнее белье. Наряд подчеркнул немалый животик звезды, а также ее пышный бюст.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

Сейчас Александра находится на шестом месяце беременности, но счастлива от того, чтобы все же смогла отправиться в такое увлекательное путешествие.

"На 26-й неделе беременности у ребенка уже открываются веки. Очень символично быть именно в Париже в этот момент", – поделилась Саша.

Саша Бо / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо / Фото: instagram.com/sashaabo

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Дата публикации
Просмотры
1324
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