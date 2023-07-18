Беременная Саша Бо в полосатом купальнике показала немаленький животик

Совсем скоро знаменитость станет мамой.
Блогерша-миллионница Саша Бо наслаждается приятными мгновениями своей третьей беременности.
Так, знаменитость показала, как наслаждается солнечным днем у водоема. Фотографиями отдыха Саша поделилась в своем блоге в Instagram.
Чтобы позагорать и поплавать блогерша выбрала стильный раздельный купальник в бело-голубую полоску, который открыл ее немалый беременный животик. Лицо от солнечных лучей прикрыло темными очками.
"Грею животик", — подписала фотографии Саша.
В комментариях поклонники звезды наделали ей комплиментов и заметили, что ей очень подходит беременность: "Красавица", "Вам очень подходит беременность", "Очень красиво", "Беременность Вам к лицу", "Невероятно красивая".
Напомним, недавно Саша Бо устроила гендер-пати в горах и рассекретила пол будущего ребенка.
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