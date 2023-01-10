Беременная снайперша Евгения Эмеральд оказалась в больнице под капельницей

Снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд испугала подписчиков фотографией из больницы.

Беременная защитница рассказала на своей странице в Instagram, что сейчас находится под наблюдением врачей. За последний месяц, по словам Евгении, она уже дважды переболела гриппом.

"С праздниками вас мои родные! Коротко о моем отсутствии. Через месяц я дважды переболела гриппом и после последнего я немного плохо себя чувствовала… Теперь я нахожусь под полным наблюдением", — написала Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Евгения призналась, что очень сокрушается из-за того, что из-за плохого самочувствия не смогла поздравить всех с новогодними праздниками, а также пропустила много встреч.

"Откровенно, последний месяц показался очень сложным для меня (не передать словами, как трудно было все это время быть овощем). Сразу хочу извиниться за то, что не была на связи, не отвечала и приходилось отменять все встречи. Даже нормально никого. не смогла поздравить с Рождеством. Надеюсь, вы не забыли обо мне за месяц отсутствия", — написала снайперша.

Также Эмеральд сразу обратилась к своим хейтерам, критикующим ее из-за освещения беременности в соцсетях.

"Ответ "диванчикам" — да, я обязательно буду снимать роды и все эмоции обязательно покажу! Потому что рождение новой жизни — это прекрасно", — добавила Евгения.

Напомним, что о своей второй беременности Евгения Эмеральд сообщила поклонникам в октябре. У снайперши и ее любимого Евгения Стипанюка будет девочка. Также у Эмеральд есть дочь от предыдущих отношений.

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