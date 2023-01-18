Беременная снайперша Евгения Эмеральд показалась в нижнем белье и рассказала про секс в танке

Защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна д'Арк" Евгения Эмеральд откровенно поговорила с поклонниками.

Так, защитница предложила подписчикам задать ей вопросы, и она на них ответила в сторис своей страницы в Instagram. В частности, снайперша еще раз прокомментировала одну из тем, которая больше всего интересует юзеров, а именно то, как Эмеральд забеременела на войне. В частности, у защитницы спросили о сексе в танке.

На что Эмеральд отшутилась: "Секс в танке. Что я вам могу сказать... Дело молодое, знаете. Если это припечет, то и в танке, и в окопе, и в блиндаже, и в подвале. Что я буду вам рассказывать. Это нужно показывать", — пошутила Евгения.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Также защитница, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности, прокомментировала, не страшно ли ей рожать в Украине: "Страшно вообще жить. Потому что жизнь приводит к смерти. Я буду рожать в Украине. Если Бог даст, то я еще и в третий раз забеременею. И неважно, будет ли продолжаться война, или нет. Потому что мы должны продолжать наш украинский род. Рожать бандеряток", — сказала Эмеральд.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Кроме того, будущая мама показала, как выглядит ее фигура на предпоследнем месяце беременности. В сторис она разместила кадр, на котором предстает в нижнем белье. Также защитница поделилась, что чувствует себя хорошо.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Напомним, не так давно Евгения Эмеральд прокомментировала поток хейта от диванных критиков, который льется в ее сторону. В частности, защитницу критикуют из-за ее внешности, и упрекают, что она якобы забеременела в танке.

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