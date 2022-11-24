Беременная снайперша Евгения Эмеральд трогательно обратилась к мужу, который служит на передовой

Защитница также поделилась, как протекает ее вторая беременность.

Украинская защитница, снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд трогательно обратились к мужу, который сейчас на передовых позициях защищает страну от российских оккупантов.

В частности, Евгения написала в фотоблоге, что каждую минуту ждет своего мужа и желает, чтобы Евгений скорее вернулся домой.

"Мой красавец ВСУ. Жду тебя каждый день. Понимаю всех женщин Украины, чьи любимые мужчины на фронте. Это так сложно, что невозможно передать словами. Так что цените каждую минутку, каждое мгновение когда вы можете пообщаться и побыть вместе", — поделилась защитница .

Евгения Эмеральд с мужем / Фото: instagram.com/emerald.sniper

Евгения также поделилась, как протекает ее вторая беременность.

"У меня интересная беременность… Очень активная, с разлукой с любимым, с угрозами и с невероятными людьми и подписчиками рядом", – поделилась Евгения.

Отметим, Евгения Эмеральд в октябре вышла замуж за Евгения Стыпанюка. Впоследствии защитница сообщила, что второй раз беременна. Недавно Евгения рассекретила пол будущего ребенка.

Читайте также: