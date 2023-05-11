Беременная СолоХа раскритиковала Рамину Эсхакзай за позицию чайлдфри: "Миссия женщины – быть мамой"

Украинская певица СолоХа с осуждением высказалась о жизненной позиции интервьюерки Рамины Эсхакзай, которая не хочет иметь собственных детей.

На днях исполнительница объявила, что после того как потеряла ребенка год назад, снова готовится стать мамой. Так что к материнству Солоха относится с особыми чувствами.

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Не осталась певица в стороне заявления Рамины о том, что она чайлдфри. По мнению Солохи, женщина не должна гордиться подобными заявлениями.

"Как правило, женщины которые не могут родить, они прячутся за этой терминологией childfree. Нельзя об этом так озвучивать, тем более этим гордиться. Это нет быть гордостью для женщины, поскольку самая большая миссия женщины – это быть мамой. Мне кажется, что такие лозунги нужно оставлять при себе – это мое мнение", — поделилась мнением Солоха в интервью Славе Демину.

Отметим, что недавно Рамина рассказала, что не прочь усыновить ребенка в будущем, однако своих детей он не хочет рожать.

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