Беременная СолоХа рассекретила цену будущих родов и какой дорогой подарок получит от мужа

СолоХа / © instagram.com/soloha_official

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Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой Тереза Балашова, рассказала подробности предстоящих родов.

Так, рожать третьего ребенка артистка планирует в Киеве и уже знает врача, которому доверится. Кроме того, в комментарии "Люкс ФМ" СолоХа отметила, что роды будут партнерскими. По словам певицы, за все она планирует отдать до около 80 тыс. грн.

"Уже идет седьмой месяц. Будут партнерские роды в лучшем в Киеве перинатальном центре. До двух тысяч долларов (потрачу на роды - прим. ред.)", - призналась артистка.

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Беременная СолоХа с дочками / © instagram.com/soloha_official

Тем временем в ожидании малыша СолоХа уже успела загадать подарок у мужа. Она рассекретила, что недавно он пообещал ей купить новую машину. Певица не стала вдаваться в подробности марки, но отметила, что это будет электромобиль.

"Он мне всегда дарит хорошие подарки, авто мне заменит. Всегда хотела себе "электричку", чтобы не загрязнять воздух. Он просто сказал, что мы давно не меняли мне авто и как раз к рождению третьего ребенка было бы неплохо это сделать", - добавила звезда.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала свой округлившийся животик и сообщила о беременности.