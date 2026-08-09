Беременная Соломия Витвицкая показала, как проходят её будни в декрете, и рассказала о важных изменениях

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Ведущая Соломия Витвицкая, недавно ушедшая в декрет, активно готовится к рождению ребенка и рассказала, чем занимается в преддверии этого важного события.

Звезда призналась, что отказаться от привычного рабочего ритма для неё непросто, но сидеть без дела она не собирается. В последнее время в её жизни стало больше домашних дел. В частности, Соломия увлеклась приготовлением разнообразных блюд. Она также следит за ходом ремонта в своей новой квартире. А ещё находит время для встреч с близкими и отдыха.

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Сообщение Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Свои переживания и наблюдения об этом особом периоде Витвицкая традиционно описывает в своей рубрике «Беременная в 45». На этот раз она рассказала о странном ощущении времени в преддверии больших перемен:

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«Интересно, как меняется ощущение времени, когда знаешь, что скоро твоя жизнь разделится на „до“ и „после“. Сейчас особенно хочется запоминать какие-то совершенно обычные вещи: встречу с подругой, разговор по телефону, кофе, солнечные тени на лице. Ничего особенного не происходит. И, возможно, именно поэтому хочется это сохранить. Ведь скоро всё будет по-другому».

Сообщение Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Особое место в нынешней жизни ведущей занимает её новое жилье. Соломия приобрела двухкомнатную квартиру в современном жилом комплексе уже после развода с первым мужем. Теперь она следит за ходом ремонта и постепенно обустраивает пространство, в котором вскоре начнётся новый семейный этап.

Сообщение Соломии Витвицкой / © instagram.com/solomiyavitvitska

Но больше всего будущая мама ценит возможность проводить время рядом со своим любимым Алексеем Ситайлом. Супруг Витвицкой служит в Третьей штурмовой бригаде, и сейчас ему удалось провести время вместе с женой.

Так будущие родители пользуются возможностью насладиться моментами, проведёнными вдвоём, перед появлением ребёнка. Для Соломии это время, похоже, стало поводом сбавить темп, больше замечать простые радости и подготовиться к новому этапу жизни.

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Напомним, недавно 45-летняя Соломия Витвицкая рассказала, с чем ей приходится сталкиваться на этом пути перед тем, как стать мамой.

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