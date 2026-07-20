Беременная Соломия Витвицкая показала свадебную церемонию с военным и растрогала фанов

Соломия Витвицкая с мужем / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала об особом празднике в семье.

Сегодня, 20 июля, прошел ровно месяц с момента ее официального брака с военным Алексеем Ситайлом. В столь знаковый день ведущая поделилась воспоминаниями. В частности, опубликовала чувственные кадры, как беременной выходила замуж в Закарпатье.

По словам Соломии, саму церемонию она делала довольно скромной и без лишнего пафоса. Алексей появился в военной форме, а звезда оделась в традиционный свадебный наряд-вышиванку, которую соединила с ожерельем и венком. Витвицкая говорит, что уже не дождется следующего этапа — отцовства.

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Роспись Соломии Витвицкой

Роспись Соломии Витвицкой

«Ровно месяц назад мы сказали друг другу „да“. Без громких торжеств. Но с большой любовью, верой друг в друга и ощущением, что именно так и должно быть. За этот месяц мы стали еще ближе друг к другу. И теперь ждем наше самое общее приключение», — растрогала ведущая.

В комментариях растроганные фаны засыпали семью приятными словами.

Вы прекрасная пара, излучающая искорки счастья

Вы невероятны, искренне поздравляем

Так трогательно. Искренней любви, благополучия в семье и мирного неба!

К слову, о беременности Соломия Витвицкая сообщила весной этого года. Первые месяцы звезда старательно скрывала свой новый статус, так что уже скоро ожидается появление на свет малыша. Будущие родители ждут сына. А недавно ведущая ответила критикам на упреки о беременности в 46 лет.

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