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Беременная Соломия Витвицкая показала свадебную церемонию с военным и растрогала фанов
Пара заключила брак месяц назад на Закарпатье.
Украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала об особом празднике в семье.
Сегодня, 20 июля, прошел ровно месяц с момента ее официального брака с военным Алексеем Ситайлом. В столь знаковый день ведущая поделилась воспоминаниями. В частности, опубликовала чувственные кадры, как беременной выходила замуж в Закарпатье.
По словам Соломии, саму церемонию она делала довольно скромной и без лишнего пафоса. Алексей появился в военной форме, а звезда оделась в традиционный свадебный наряд-вышиванку, которую соединила с ожерельем и венком. Витвицкая говорит, что уже не дождется следующего этапа — отцовства.
«Ровно месяц назад мы сказали друг другу „да“. Без громких торжеств. Но с большой любовью, верой друг в друга и ощущением, что именно так и должно быть. За этот месяц мы стали еще ближе друг к другу. И теперь ждем наше самое общее приключение», — растрогала ведущая.
В комментариях растроганные фаны засыпали семью приятными словами.
Вы прекрасная пара, излучающая искорки счастья
Вы невероятны, искренне поздравляем
Так трогательно. Искренней любви, благополучия в семье и мирного неба!
К слову, о беременности Соломия Витвицкая сообщила весной этого года. Первые месяцы звезда старательно скрывала свой новый статус, так что уже скоро ожидается появление на свет малыша. Будущие родители ждут сына. А недавно ведущая ответила критикам на упреки о беременности в 46 лет.