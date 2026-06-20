Беременная Соломия Витвицкая вышла замуж за жениха-военного: первые подробности и фото со свадьбы

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет первого ребенка от любимого жениха, вышла замуж, о чем с радостью сообщила в своих социальных сетях.

Знаменитость лично поделилась радостным событием со своими подписчиками. Витвицкая опубликовала фотографии, на которых запечатлена вместе с любимым в день регистрации брака. Для телеведущей этот брак стал вторым. Избранником звезды является юрист Алексей Ситайло, который сейчас служит в армии. Пара не скрывала своих отношений и в последнее время всё чаще рассказывала о важных изменениях в жизни, а именно о том, что ждут пополнения в семье. Именно поэтому новость о свадьбе для поклонников стала логическим продолжением их истории любви.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло / © instagram.com/solomiyavitvitska

Тем временем поклонники пары поздравляют молодоженов с новым этапом в жизни и желают им семейного уюта.

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Напомним, недавно жених беременной Соломии Витвицкой тронул всех, поздравив её с 45-летием ипродемонстрировав их романтические отношения.

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