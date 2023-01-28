Беременная Светлана Тарабарова на забавном видео показала, как проводит утро субботы с двумя детьми

У семьи артистки есть свои традиции.

В третий раз беременная певица Светлана Тарабарова показала поклонникам, как чаще всего проводит свои субботние утренники с детьми.

В своем блоге в Instagram исполнительница поделилась трогательным видео с 4-летним сыном Иваном и 2-летней дочкой Марией. Светлана рассказала, что каждую субботу они всей семьей жарят блины.

"Это уже наша семейная традиция! Суббота? Блинчики — вместе! Надеюсь, это видео поднимет вам настроение и на вашем лице появится теплая улыбка! Это и было нашей целью", — написала под роликом Тарабарова.

Дети певицы уже овладели простым рецептом и самостоятельно научились замешивать тесто для утренней еды. Иван и Мария быстро распределили между собой обязанности, а звездной маме осталось только помочь малышам пожарить блины.

Напомним, сейчас певица состоит в браке со своим концертным директором Алексеем Бондарем. Пара вышла замуж в 2016 году. Супруги воспитывают двоих общих детей и вскоре планируют стать родителями в третий раз.

Ранее Светлана Тарабарова рассекретила, на каком месяце беременности находится и рассказала, что вызвало у нее волнение во время первого УЗИ.

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